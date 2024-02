Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde vince sul filo di lana | Truzzu | «Ho perso io» Conte e Schlein | «Cambia il vento»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alessandra, candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto leindi domenica 25 febbraio, battendo Paolo, del centrodestra: la sfida si è decisa su poche migliaia di voti, e i dati definitivi sono attesi per le prime ore di oggi, martedì

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu, ... (corriere)

Lo scarto, alla fine, è stato minimo: circa 3mila voti in più che hanno permesso ad Alessandra Todde di diventare la prima donna presidente della Regione ... (lanotiziagiornale)

Elezioni Sardegna, Truzzu: "Sconfitta mia responsabilità. Cagliari ha votato contro di me": Così il candidato del centrodestra Paolo Truzzu in conferenza stampa dopo la sconfitta alle Regionali in Sardegna di cui si è assunto la responsabilità: "E' del sottoscritto e di nessun altro". Con il ...adnkronos

Regionali, Del Beato a Pianola: “Costruiamo insieme il futuro”: Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila e candidata con FdI alle Elezioni Regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo, che ieri, nell’ambito dell’evento “Continuiamo a costruire ...laquilablog

Sardegna, Truzzu (Fdi): "Mia la responsabilità della sconfitta, ma valuteremo se fare ricorso...": Paolo Truzzu è il grande sconfitto delle Elezioni Regionali in Sardegna. Durante la conferenza stampa post Elezioni, l’esponente di Fdi ha ammesso la sconfitta. “Stamattina ho chiamato Alessandra ...globalist