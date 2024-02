È vero che Putin ha involontariamente spinto la transizione verde dell’Ue?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Il tentativo didi ricattare la nostra unione è completamente fallito. Al contrario, ha veramentela». Insomma: non soltanto il presidente russo non è riuscito a disgregare l’Europa con la sua arma del gas, ma ha pure finito per stimolare il passaggio all’energia pulita, danneggiando i suoi stessi interessi. Ne è convinta Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha espresso il suo pensiero durante l’evento per il cinquantesimo anniversario dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). È una ricostruzione ovviamente parziale e ottimistica, ma ha un fondo di verità. L’Unione europea è davriuscita, pur tra grandi contraccolpi, nella difficile impresa di emanciparsi dal gas russo, che prima dell’invasione dell’Ucraina valeva oltre il quaranta ...