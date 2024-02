Dune 3 | Denis Villeneuve | Voglio che Messia sia il miglior film di sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024)spiega perché si sta prendendo il tempo necessario per realizzare il terzo capitolo dell'epica serie di fantascienza,di. Domani- Parte Due approderà nei cinema italiani. Nonostante le prime reazioni entusiastiche, il registaguarda avanti e pensa già all'exploit che sogna per3. Parlando con Collider, il regista tre volte nominato all'Oscar ha raccontato quanto fosse importante che(2021) e il suo sequel,- Parte Due, uscissero a distanza il più ravvicinata possibile: "Il fatto è che la prima e la seconda parte sono state progettate e pensate per essere una dopo l'altra. Per me era importante che fosse come l'adattamento di quel libro. Ho pensato alla ...