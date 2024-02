Domenica al Museo gratis il 3 marzo in Campania | tutti i siti

Cultura, torna “Domenica al Museo”: 3 marzo ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali: Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Domenica 3 marzo torna #DomenicalMuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso gratuito ogni prima ...ilvescovado

DomenicalMuseo: ingresso gratuito Domenica 3 marzo: Domenica 3 marzo 2024 si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo” (#DomenicalMuseo), iniziativa promossa dal MiC-Ministero della Cultura. La Galleria dell’Accademia di Firenze, per l’occasione, ...nove.firenze

Primavera al Museo 2024: al via il programma: PISTOIA - Prenderà il via giovedì 22 febbraio il programma di iniziative Primavera al Museo 2024, curato e promosso dai Musei civici di Pistoia e giunto alla sua nona edizione. In un unico e ricco cal ...valdinievoleoggi