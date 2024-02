Cina | si impegna a tenere e-bike all’aperto per prevenire incendi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Nel tentativo di eliminare i rischi dio, il ministero cinese per la Gestione delle Emergenze ieri ha dichiarato che si impegnera’ a garantire che tutte le biciclette elettriche del Paese siano parcheggiate. Il ministero ha dichiarato che verranno presi provvedimenti per indagare a fondo e affrontare tutti i tipi di rischi legati aglie i pericoli nascosti, soprattutto nei grattacieli residenziali e in altri luoghi chiave. Il ministero lavorera’ anche per identificare e risolvere i rischi sul posto di lavoro, perglinelle foreste e nei pascoli e per continuare la prevenzione e il soccorso in caso di disastri come terremoti, gelate e tempeste di sabbia. (Xin) Agenzia Xinhua