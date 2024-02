Alessandria | tragedia alla stazione di Felizzano | ragazzo muore investito da treno

16enne investito da treno in Piemonte, ritardi anche in Liguria: Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma pare che il giovane sia stato sbalzato dalla massicciata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine per ricostruire ...primocanale

Ragazzino di 16 anni attraversa i binari e viene investito dal treno: morto sul colpo: tragedia questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo, secondo quanto si apprende, è stato travolto da un treno ...corriereadriatico

Tenta il suicidio in carcere a Sanremo, salvato dalla polizia penitenziaria: tragedia sfiorata nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Nella giornata di ieri un detenuto appena arrivato nella struttura ha tentato di ...ilsecoloxix