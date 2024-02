Accoltella 30enne alla schiena nel Casertano | fermato l’autore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino di origine indiana di 32 anni è statoPolizia di Stato a Napoli per un tentato omicidio commesso nei confronti di un connazionale il 15 febbraio scorso a Villa Literno, nel. La vittima, un trentenne, fu violentemente aggredita durante una colluttazione scoppiata per futili motivi dall’indagato e colpita con un coltello, finendo in prognosi riservataclinica Pineta Grande di Castel Volturno; qui, solo il tempestivo intervento dei sanitari ha salvato la vita al. Le indagini della polizia di Stato sono partite in seguito al ricovero; in breve è stato identificatodell’aggressione, e la Procura di Napoli Nord, temendo che il sospettato potesse fuggire, ha ...