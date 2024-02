Milan - Per l'attacco si pensa a Zirkzee, Sesko e David: Alla fine della stagione manca ancora qualche mese ma il Milan ha già deciso la sua strategia. Una strategia che al suo centro anche un importante in attacco. È vero che Giroud sta facendo molto bene ...napolimagazine

Milan, Florenzi: ‘Ho parlato con Orsato del rigore, mi ha detto che…’: Nel post-partita di Milan-Atalanta Alessandro Florenzi ha raccontato un retroscena sul colloquio avuto con il direttore di gara Orsato: Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene ...calciomercato

Leao show non basta, Milan-Atalanta 1-1. Pioli su Gasperini: "Certe cose mi danno fastidio": Il Milan fa la partita con gli orobici attenti a non concedere spazi. Al 16' Calabria, entrato da pochi minuti per Florenzi, impegna Carnesecchi in un difficile intervento con un tiro di sinistro dal ...affaritaliani