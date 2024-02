Kenneth Mitchell | morto a 49 anni l’attore di Star Trek | l’annuncio della famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Hollywood in lutto: addio a. L’interprete di diversi personaggi in: Discovery, e noto anche per i suoi ruoli nelle serie tv Jericho e Ghost Whisperer-Presenze, èa causa delle complicazioniSla all’età di 49. A dareladelcon un comunicato diffuso su X (ex Twitter). Come è: aveva 49“Con grande dolore annunciamo la scomparsa diAlexander, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico”, ha scritto ladelsui social ...