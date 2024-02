Il ruolo predominante della matematica nella scienza

Innovazione farmaceutica: come rendere l’Italia più competitiva in Europa: Secondo De Molli, le aziende a capitale estero giocano un ruolo predominante nel settore, impiegando il 90% della ricerca clinica nel paese. Tuttavia, queste aziende non ricevono il trattamento ...repubblica

Accuse alla moglie dell’ex presidente assassinato e stupri di gruppo. Haiti è ostaggio delle gang criminali e dell’indifferenza occidentale: Il riferimento era alle gang criminali che, in seguito alla morte di Moïse e all’assenza di un governo eletto, hanno assunto un ruolo predominante nella società haitiana, perpetrando violenze, ma, al ...huffingtonpost

A Benvenuti in Liguria la candidatura di Strasserra a Patrimonio dell'Unesco: Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, anche la scoperta di personaggi unici come un valligiano ai vertici europei della petanque o ampio rilievo ad alcune originalità legate all'abbellimento ...telenord