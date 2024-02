Zelensky | ' Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) "è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sonopro-in, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma" per aiutarci. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyrrispondendo a una domanda in merito. "Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via", ha aggiunto.