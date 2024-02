Vicenza | 22enne accoltellato durante lite in famiglia a Dueville

(Di domenica 25 febbraio 2024) C'è un fermo. Il ragazzo non è in pericolo di vita Un ragazzo di 22 anni è statonel corso di unain. E' accaduto a, in provincia di. Per il ferimento del giovane c'è un fermo. A quanto si apprende, il, raggiunto da più fendenti, è ricoverato in

Una lite in famiglia è finita con l’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni a Dueville, in provincia di Vicenza . Il giovane è ricoverato in gravi condizioni ... (ilfattoquotidiano)

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato questa mattina attorno alle 9.30 al culmine di quella che sarebbe stata secondo le prime ricostruzioni una lite in ... (open.online)

(Adnkronos) – Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nel corso di una lite in famiglia . E' accaduto a Dueville in provincia di Vicenza . Per il ferimento ... (periodicodaily)

Modena, tifoso accoltella calciatore dopo una partita: Grave episodio al termine di una partita dilettantistica a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Un tifoso ha colpito con diverse coltellate un calciatore nel corso di una rissa scoppiata ...tag24

Litiga con la fidanzata e sferra una coltellata al fratello 22enne di lei: Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato durante una lite in un’abitazione di via 2 Giugno a Dueville, in provincia di Vicenza. A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, è stato il ...ilfattonisseno

Lite in famiglia, ragazzo di 22 anni accoltellato, è grave. C'è un fermato: Vicenza - C'è un fermo di polizia giudiziaria per l'accoltellamento ... La posizione dell'aggressore è al vaglio degli inquirenti che, in base all'entità delle ferite riportate dal 22enne e dalla ...ilgazzettino