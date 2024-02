Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024)DEL 25 FEBBRAIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 536 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO EPRNORD IN DIREZIONE FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER MONTESPACCATO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PISANA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; E PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SULLE DIRAMAZIONINORD ESUD, CON INCOLONNAMENTI RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORRENOVA IN ...