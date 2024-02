South Carolina, la guerra culturale da Strom Thurmond a Donald Trump (di M. Teodori)

Le Primarie Usa in South Carolina si concludono con una "Vittoria oltre le attese" di Donald Trump nei confronti di Nikki Haley . L'ex governatrice dello ... (ilgiornaleditalia)

South Carolina, la guerra culturale da Strom Thurmond a Donald Trump: Le primarie repubblicane del South Carolina sono state vinte con il 58,9% da Donald Trump sull’ex governatrice NIkky Halley che, pur avendo raccolto solo il 39,5% dei voti, ha dichiarato di non ...huffingtonpost

Donald Trump vince le primarie in South Carolina: Tuttavia, la sua incapacità di scalfire il dominio di Trump in South Carolina solleva interrogativi sulla sua fattibilità come candidata. L’ascesa inarrestabile di Trump suggerisce una sempre più ...newsmondo

Trump ha surclassato Nikki Haley in South Carolina: L'ex presidente ha battuto nettamente la rivale nel suo Stato di origine. A questo punto le chances elettorali dell'ex ambasciatrice sembrano davvero tramontate ...panorama