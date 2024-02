Sei Nazioni 2024 | il ct Quesada dopo il pari tra Francia e Italia | “Peccato | abbiamo avuto possibilità di fare la storia”

(Di domenica 25 febbraio 2024) “la grandedila, non avevamo mai vinto nel Seiin”. Queste le dichiarazioni di Gonzalo, ct dell’Italrugby, a Sky Sportil pareggio contro lanel terzo turno del Sei. “Resta il contenuto della partita, sono veramente fiero dei miei giocatori – prosegue -. I ragazzi hanno fatto un bel lavoro,approfittato del cartellino rosso ma lo potevamo sfruttare meglio. Questa è al terza partita del torneo, si sono tre settimane i lavoro e i ragazzi hanno dimostrato un cuore e una passione incredibile. Hannol’opportunità di vincere in ...

