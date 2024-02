Scontri al corteo, il sindaco leghista di Pisa "Amareggiato per le manganellate. Torna lo spettro di un'epoca buia"

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – “Sono”. IldiMichele Conti,, è stato il primo, venerdì, a condannare lesui liceali alpro-Palestina., oggi come si sente? "Sono ancor più. Da, perché episodi del genere incrinano la fiducia nelle istituzioni. La città che mi onoro di amministrare è famosa nel mondo per la concentrazione di saperi, intelligenze, bellezza. Ieri, invece, è balzata infelicemente alle cronache nazionali per fatti così negativi. Da cittadino provo amarezza perché vorrei che le manifestazioni di studenti potessero svolgersi senza che nessuno si faccia male. Da genitore perché insegniamo ai nostri figli a esser liberi rispettando le ...

