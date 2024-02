Sardegna alle urne Ecco la sfida per le Regionali

(Di domenica 25 febbraio 2024) Giorno di voto inper decretare il successore del leghista Christian Solinas alla guida della Regione.aperte d6.30 di stamattina fino22 di stasera per scegliere uno dei quattro aspiranti governatori. È possibile il voto disgiunto, cioè la scelta di un presidente di Regione diverso da quello collegato alla lista scelta. I simboli stampati sulla scheda elettorale sono 25 e circa 1.600 i candidati a uno dei 60 posti di consigliere regionale. Gli elettori possono mettere al massimo due preferenze, ma devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.7 di domani mattina comincerà lo spoglio delle schede, e sarà definitivo. Non è infatti previsto il ballottaggio. I CANDIDATI Oltre a Paolo Truzzu per il centrodestra (sostenuto da nove liste), ...

