Sardegna al voto | cosa  hanno da perdere o da guadagnare Meloni e Schlein | la partita dei leader

(Adnkronos) – urne aperte d alle 6.30 di oggi 25 febbraio in Sardegna per le elezioni regionali. Cominciano le operazioni di voto nelle 1.844 sezioni ... (periodicodaily)

Sfida a quattro per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Regione. Domani lo spoglio urne aperte d alle 6.30 di oggi 25 febbraio in Sardegna per le ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – urne aperte d alle 6.30 di oggi 25 febbraio in Sardegna per le elezioni regionali. Cominciano le operazioni di ... (dayitalianews)

Seggi aperti in Sardegna per le Regionali: Si vota oggi in Sardegna per eleggere il nuovo governatore dell'isola. I seggi rimarranno aperti fino alle 22. Chiamati a votare un milione e mezzo di elettori sardi. Quattro gli sfidanti. Chi sono i ...tg.la7

Sardegna al voto, seggi aperti fino alle 22: sono 1,4 milioni gli elettori chiamati alle urne: Urne aperte dalle 6.30 di oggi 25 febbraio in Sardegna per le elezioni regionali. Cominciano le operazioni di voto nelle 1.844 sezioni distribuite nelle otto circoscrizioni che ricalcano i confini ...adnkronos

Elezioni regionali in Sardegna, si decide il successore di Solinas. Seggi aperti: si vota fino alle 22 di oggi: Sono chiamati alle urne per quello che è il primo appuntamento elettorale di questo 2024 un milione e 447mila cittadini sardi che con il loro voto decideranno chi sarà il successore del governatore ...tag24