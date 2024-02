Rugby | Sei Nazioni 2024 | una grande Italia pareggia 13-13 in Francia | il palo di Garbisi a tempo scaduto frena l’impresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024)prestazione dell’, che nella terza giornata del Sei13-13 contro laallo Stade Pierre Mauroy di Lille. Bella reazione degli azzurri dopo la disfatta in Irlanda, ma rimane il rammarico per la mancata vittoria, dal momento che aPaoloha trovato ilnel calcio del possibile storico successo. Bicchiere comunque più che pieno per la formazione del CT Quesada, che sale a 3 punti in classifica agganciando il Galles in ultima posizione. L’ora affronterà nella quarta giornata la Scozia allo Stadio Olimpico sabato 9 marzo. SEI, CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA ...