Redondo all’Inter Miami | era un obiettivo di calciomercato del Milan

Federico Redondo raggiunge Messi all'Inter Miami: su di lui c'era anche il Milan

(Di domenica 25 febbraio 2024) Federico, figlio di Fernando, era undidel: giocherà, però, nella MLS per l'InterCF

Niente Italia e Niente Milan per Federico Redondo . Il centrocampista dell'Argentinos Juniors e figlio d'arte di Fernando, ex centrocampista... (calciomercato)

Milan, la verità su Federico Redondo: Federico Redondo, figlio dell`ex campione di Real Madrid e Milan Fernando, si è trasferito dall`Argentinos Junior all`Inter Miami di Messi per una cifra di poco.calciomercato

Pagina 1 | Il papà è un ex Milan e lo zio un ex Inter: giocherà con Messi. Lo riconosci: Ufficiale il trasferimento all’Inter Miami del giovane centrocampista: “Felice di essere in un club che sta crescendo tanto” ...tuttosport

Serie A, altri tre anticipi alla vigilia di Lecce-Inter: le partite | OneFootball: Dopo il 2-0 di ieri sera del Bologna sul Verona la ventiseiesima giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre anticipi. Non ci sono partite che spiccano sulle altre nella vigilia di Lecce-Inter: si ...onefootball