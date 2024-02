Pallanuoto / Jesina, battuta d'arresto alle Saline: passa Ravenna 12-14 - Lo sport della Vallesina

(Di domenica 25 febbraio 2024) Classifica che si complica. Prossimo turno in trasferta ospiti della Blu Gry di San Severino. Mister Vastola deve far ritrovare equilibrio ad una squadra che segna tanto ma subisce troppo JESI, 25 febbraio 2024 – Lache non ti aspetti, cede in casa, al fanalino di coda (ora ex). Classifica dopo la 6° giornata –serie C Nella ritrovata piscina “Le” di Senigallia (laci giocò in casa nel 2015), i granata di Mr Vastola lasciano i tre punti ai romagnoli, con una prestazione in cui si è prodotto tanto e realizzato poco, complice anche una difesa non in giornata. Assenti Moreschi e Mattei, mentre rientra capitan Paolucci. Il break decisivo dei romagnoli nel secondo tempo, quando gli ospiti, sotto di una rete, in due minuti ...