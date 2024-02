Mezza Maratona di Napoli | Yaremchuck | “Il pubblico mi ha portata fino al record”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Nella stagione olimpica Sofiiapunta a grandi traguardi ed esordisce incon la conquista delitaliano sulla 21 km. E’ stata una splendida giornata per l’Azzurra e il tempo di 1h08:27, allaCity Half Marathon, pareggia il crono ottenuto da Nadia Ejjafini il 16 ottobre del 2011, a Cremona. E’ la seconda volta in meno di tre mesi chefirma un primato nazionale, dopo essere diventata primatista italiana dicon 2h23:16 a Valencia il 3 dicembre. Il racconto della gara – fidal.it La portacolori dell’Esercito toglie quasi mezzo minuto al personale, 1h08:56 nel 2022 a Pisa, sulla distanza dei 21,097 chilometri che è in programma nei prossimi Europei di Roma (7-12 giugno). Al ...