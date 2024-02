Lnp Serie B | Caserta non lotta più | Brianza passa facile nel finale Miraggio playout

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 febbraio 2024). La Paperdideve registrare un’altra sconfitta casalinga. La Lissone InterniCasa Basket si impone al palazzetto dell’Istituto Buonarroti con il risultato di 77-87 nella ventiseiesima giornata di campionato del girone A diB, grazie a ottime percentuali dal campo di poco superiori al 50%. La squadra di Ciro Dell’Imperio, anche oggi senza Niccolò Moffa ma con il debutto di Tomas Cavallero, rimane così a otto punti in classifica. L’inizio della sfida vede gli attacchi un po’ ingolfati, ma sale in cattedra il nuovo innesto Cavallero, che segna sette dei primi nove punti bianconeri per il 9-7 del 6’., dopo tanti errori, trova il feeling con la conclusione oltre l’arco, due triple di Valesin sublimano un parziale di 0-7 che permette agli ospiti di ...