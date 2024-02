LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori in fuga Il gruppo insegue a 7? | 110km all’arrivo

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Ricordiamo la composizione del quartetto che al comando sta spingendo a tutta: Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini). 10.40 Quest’ultima è lain cui laha preso un margine maggiore, toccando anche un picco superiore agli 8?. Il plotone tra poco deve iniziare ad organizzarsi per cercare di ricucire lo strappo. 10.37 Si avvicina anche il primo sprint intermedio, distante solo diecimila metri. Mentre si cristallizza, per il momento, il divario tra testa della corsa eprincipale. 10.35 Mancano 110 chilometri al traguardo! 10.32 Sale ancora il vantaggio dei battistrada, anche se in maniera meno repentina. Ora i ...