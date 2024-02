LIVE Perugia-Trento 1-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 19-15 | i padroni di casa provano a scappare via nel secondo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-17 Si insacca l’attacco di Michieletto. 20-16 Leon in campo per la battuta. 20-16 Semeniuk si fa perdonare immediatamente con un mani-out. 19-16 Muro di Nelli su Semeniuk al termine di uno scambio lungo. 19-15 Murone di Flavio su Michieletto, break pesante e time-out per. 17-15 Ottima copertura di Laurenzano, poi ci pensa Nelli in attacco. 17-14 Plotnytskyi continua ad attaccare da ogni parte del campo. 16-13 Ben Tara risponde da seconda linea. 15-13 Nelli gioca sulle mani del muro. 15-12 Diagonale di Semeniuk, Laurenzano fatica in difesa stasera. 14-12 Nelli si sblocca in attacco. 14-11 Diagonale di Ben Tara da seconda linea. 13-11 Giannelli non si intende con Russo. 13-10 Primo tempo vincente di Kozamernik. 13-9 Errore al servizio di Podrascanin. 12-9 Ben Tara prova un pallonetto a ...