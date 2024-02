Dove mangiare il baccalà alla vicentina a Vicenza Gli 8 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso

La mappa per trovare il miglior baccalà mantecato di Venezia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Piatto simbolo della tradizione culinaria, si prepara con stoccafisso essiccato di prima qualità che deve essere pestato, poi messo a bagno in acqua corrente per tre giorni in modo da farlo ammorbidire, poi va pulito con molta attenzione e asciugato. A questo punto si infarina, si ricopre di latte e olio in parti uguali, poi si mette a cuocere in un tegame di coccio a fuoco bassissimo per 4/5 ore. Di norma si accompagna con la polenta gi. L’abbinamento ideale? Con un bel vino di territorio, un Taio un VespaioloilAngolo Pdio Ristorante. A un passo dsplendida Basilica, che si può ammirare anche dai tavoli esterni sotto il ...

