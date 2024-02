Terzo mandato | la rivolta dei governatori | si rischia scontro istituzionale

No al terzo mandato, la rivolta di sindaci e presidenti di Regione

(Di sabato 24 febbraio 2024) La votazione sulha avuto effetti disastrosi sull'unità dei partiti del Parlamento: ha isolato la Lega dal centrodestra e ha diviso il Pd. Infatti nonostante le smentite della premier Giorgia Meloni, questa divergenza ha causato una spaccatura in seno al centrodestra: per questo il leader della Lega Matteo Salvini si dice pronto a

Zaia non si candida alle Europee: Terzo mandato per i presidenti di Regione, Salvini lancia la sfida del voto bis in Aula, ma poi chiosa: «Se non passa amen». Il presidente Fvg al Governo: ... mattinopadova.gelocal

Il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini si ricandida per il terzo mandato: Rinnovamento della squadra che vede delle rilevanti 'new entry' costituite da concittadini di alto rilievo e professionisti in vari settori. "Mi ritengo molto soddisfatto della futura lista" ... laprovinciacr

A decidere se ci sarà o meno il terzo mandato non saranno ragioni di principio, ma convenienze ed equilibri politici: Caro Direttore, la discussione sul terzo mandato e sui relativi emendamenti mi sembra davvero allucinante. Lo è soprattutto In un paese democratico e garantista. Innanzitutto ... ilgazzettino