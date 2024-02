Stadio Milan a San Donato | la lettera al Comune | “Piano che non ci vincola”

Stadio Milano, via libera allo studio di fattibilità per ristrutturare San Siro: l’esito del vertice…

Gerry Cardinale , proprietario del Milan , non ha escluso una potenziale collaborazione con l’Inter per il nuovo stadio. NUOVO STADIO – Queste le parole di ... (inter-news)

Milan, Cardinale: 'Aperto a potenziali partner arabi. Stadio Non escludo l'Inter. No alla Superlega': Gerry Cardinale, 56enne finanziere newyorchese che dal 2022 è proprietario del Milan, rossonera, intervistato da Calcio e Finanza si racconta e spiega il suo modo. calciomercato

TS - San Siro ristrutturato, San Donato o Rozzano: pure la FIGC vuole un accordo. Intreccio con i piani per Euro 2032: Il rebus stadio è da sciogliere definitivamente, anche perché al momento le opzioni sul tavolo sono addirittura tre: San Donato (Milan), Rozzano (Inter, che potrebbe rinnovare l’opzione per l’acquisto ... fcinternews

Milan e Bmw assieme per la cultura della diversità: +Diversity is More: Durante Milan-Atalanta di domenica sarà lanciata una campagna congiunta che ha per simbolo due indici che si incrociano a formare il segno +. «La diversità è una ricchezza». La risposta agli episodi d ... corriere