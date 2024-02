Salernitana-Monza 0-2 | Maldini e Pessina la risolvono negli ultimi 15 minuti

La Salernitana sprofonda sotto i colpi di Maldini e Pessina, il Monza vince 2-0 all'Arechi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Salerno, 24 febbraio 2024 - Ventiseiesima giornata di Serie A che mette di fronte. La squadra di Liverani è alla disperata ricerca di punti salvezza e, dopo la batosta contro l'Inter, vuole rialzare la testa questo pomeriggio davanti al proprio pubblico. Dall'altra per illa situazione è più tranquilla, inoltre il morale è ai massimi dopo la bellissima vittoria contro il Milan per 4-2 nel turno precedente. Liverani sceglie Weismann come riferimento offensivo, ancora panchina per Boulaye Dia, mentre dietro agiscono come sempre Candreva e Bradaric. Prima da titolare per Kostas Manolas al centro della difesa a 3 scelta dal neo tecnico dei granata. Dall'altra parte classico 3-4-2-1 di Palladino che sceglie gli stessi che una settimana fa hanno battuto il Milan, con il portiere Di Gregorio che è abile e arruolabile ...