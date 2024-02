Pentathlon moderno | Coppa del Mondo | convocati otto azzurri per la tappa del Cairo

Finali Coppa del mondo di Pentathlon moderno 2023: Elena Micheli vince e conquista il pass per Parigi 2024!

Sono stati ufficializzati i nomi degli atleti che prenderanno parte alla prima finale della Coppa del Mondo del 2024 di Pentathlon moderno. L'appuntamento è in Egitto, a Il Cairo, dal 5 al 10 marzo, e a rappresentare l'Italia ci saranno otto atleti. Si tratta di Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Rinaudo, Alice Sotero, Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Giorgio Malan e Roberto Micheli. Se nel femminile entrambi i pass olimpici sono stati conquistati, nel maschile c'è invece una carta in palio oltre a quella conquistata da Malan.

