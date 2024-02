L’Isola dei Famosi 2024 | il retroscena | un attore di Beautiful ha chiesto un milione di euro?

L'isola dei famosi 2024: Vladimir Luxuria conduttrice, ecco le ultime anticipazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 febbraio 2024) La nuova edizione dedeiscalda i motori in vista dell’imminente partenza di fine marzo: si aprirà un nuovo ciclo con Vladimir Luxuria alla conduzione, la quale dovrebbe guidare il reality per almeno tre anni. In questi giorni la conduttrice sta lavorando a stretto contatto con gli autori per costruire il cast dei naufraghi che voleranno in Honduras. Qualcuno è già stato confermato, mentre altri sono in trattativa. L’ultima voce, non a caso, parla dei contatti con undi, il quale però avrebbeuna cifra spropositata.dei: undichiede una cifra folle per partecipare La grande novità della nuova edizione dedei ...