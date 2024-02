Juventus-Frosinone | Allegri in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Juve, le due probabili formazioni per il Frosinone: i moduli e i ballottaggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alle 14:00 di oggi, sabato 24 febbraio, Massimilianointerverrà inper presentare la partita, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo una serie di cinque successi consecutivi, lanon ha vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato. La squadra bianconera non può permettersi altri errori. L’Inter ha nove punti di vantaggio ecerca il ritorno alla vittoria. L’allenatore potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti. Ladisarà trasmessa in diretta suTV, disponibile anche su Dazn. Sportface.it vi terrà ...

