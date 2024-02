Governo: Renzi, ‘Meloni-Salvini? I ‘Melonez’ prossima coppia che scoppia’

“Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci fare mo prendere in giro da questi squinternati”. Così il presidente della ... (orizzontescuola)

"Le ricordo una frase che Meloni disse a me quando ero al governo . C'erano due marò detenuti in India. Il mio governo riusci a ottenere innanzitutto i ... (liberoquotidiano)

Oggi nuovo comizio di De Luca , ma a Napoli e con parte del mondo della cultura: "Non arretro di un millimetro".Continua a leggere (fanpage)

Governo: Renzi, 'Meloni-Salvini I 'Melonez' prossima coppia che scoppia': Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La prossima coppia dopo Ilary e Totti, Chiara e Fedez, la prossima coppia che scoppia è quella di Matteo e Giorgia, Salvini e Meloni. I melonez". Così Matteo Renzi alla ... lagazzettadelmezzogiorno

Gli Stati Uniti (anche) d’Europa | L’editoriale di Matteo Renzi: Per chi viaggia il jet lag è fastidioso: sei su un altro fuso orario, il metabolismo è scombussolato, dormi nei momenti sbagliati. Ma per i politici che viaggiano il jet lag non è la cosa peggiore: ... ilriformista

Ennesimo colpo al Jobs act: un’altra parte della riforma renziana è stata dichiarata incostituzionale: La Corte costituzionale ha riconosciuto l’eccesso di delega rispetto all’art. 2 co. 1 del d.lgs. 23/2015: limitando la reintegrazione alle sole nullità espressamente previste, il governo Renzi violava ... fanpage