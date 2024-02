Forlì, per Martino è un altro test playoff: "Non dobbiamo mai pensare agli arbitri"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Affrontiamo una gara contro una squadra sicuramente dotata di grande talento, che ha nella mani tanti punti, con diversi tiratori da tre e un roster profondo, con giocatori capaci di performare in maniera importante all’interno del match". Coach Antimopresenta così l’anticipo della terza giornata della fase a orologio contro l’Urania Milano (palla a due ore 20.30, Unieuro Arena). Gli uomini di coach Davide Villa sono reduci da due sconfitte contro Udine e Nardò (6 ko nelle ultime 7 partite), mentre i biancorossi hanno espugnato il PalaMoncada di Agrigento, in un incontro risolto negli ultimi minuti. "I nostri avversari – prosegue– hanno una media di 83 punti a partita e sarà importante mettere sul parquet attenzione, con un buon impatto a livello di concentrazione e in fase difensiva. Intendiamo quindi proseguire a giocare con la ...