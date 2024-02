Fede e rock, il boom della christian music

(Di sabato 24 febbraio 2024) È un movimento che ha radici profonde negli Stati Uniti. Ha un suo network radiofonico (20 milioni di ascoltatori a settimana) e artisti che riempiono gli stadi come vere popstar. Le loro canzoni hanno ritmo e sound, e sono coinvolgenti. Quello che le rende uniche sono i testi: diffondono la parola di Gesù, parlano di salvezza e nuova vita. Non sono canzonette, ma un fenomeno culturale, espressione autentica di un’onda politica conservatrice ben radicata. Che comincia a diffondersi anche nel Vecchio Continente. Che laa sia cambiata lo si capisce scorrendo velocemente le affollatissime frequenze FM delle radio americane: non quelle dei grandi network nazionali, ma delle migliaia di stazioni locali che affollano l’etere in ogni Stato. Da New York al Nevada, alla California c’è un nuovo sound che si diffonde, qualcosa che si colloca agli antipodi ...