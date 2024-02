Chi sono i 30 eroi di tutti i giorni premiati da Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica

Ecco chi sono i 30 "eroi del quotidiano" scelti da Mattarella: esempi di impegno civile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio 2024 –trenta i cittadini e le cittadine individuate, motu proprio, dal presidenteSergio, che il prossimo 20 marzo – al 16.30 al Quirinale – ritireranno le onorificenze al. Il riconoscimento è rivolto a coloro i quali sidistinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, o a favore di un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per atti dismo. COMBO onorificenze OMRI conferite dal PresidenteSergioPrima Fila da sx: Mattia ...