C’è il derby | il Milan vuole fermare i nerazzurri

Inter-Milan quando si gioca nel 2023/24? Calendario del Derby di Milano di andata e ritorno, data e orario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo l’1-1 nella sfida di andata, oggi alle ore 13 andrà in scena nuovamente l’attesomeneghino in Primavera: la capolista Inter, dunque, fa visita al Puma House of Football per trovare punti preziosi che le permetterebbero di consolidare il primato in classifica, mentre i rossoneri, reduci dalla sconfitta in casa del Genoa per 2-1, vogliono riscattarsi prontamente e risalire la china dal momentaneo e poco esaltante sesto posto in graduatoria."All’andata abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo raggiunto il pareggio ma meritavamo qualcosina in più. Questa volta mi aspetto una partita imprevedibile, conosciamo la forza dell’Inter. Bisogna stare attenti tutta la partita ma con la cattiveria giusta riporteremo la vittoria al" le parole del classe 2006 Vittorio Magni. Magni alla vigilia aggiunge: "Queste partite sono emozionanti, con un ...