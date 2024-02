Alessandra Mussolini | “Per colpa del mio cognome ho abbandonato il cinema Cambiarlo? Mai”

Alessandra Mussolini: «Papà un traditore seriale, la mia infanzia tra liti in casa. Per colpa del cognome ho...

(Di sabato 24 febbraio 2024)si racconta in una lunga intervista, partendo dall'abbandono della carriera nel mondo delfino all'entrata in politica e all'infanzia.

Per colpa del suo cognome ha dovuto lasciare il cinema. Anche se l’ha diretta Ettore Scola in uno dei capolavori del cinema antifascista. Alessandra ... (open.online)

Il dramma di Alessandra Mussolini: “Traditore seriale, il gioco del buio”: Il percorso unico di Alessandra Mussolini, dalle sfide nel mondo del cinema alla carriera politica e le complesse dinamiche familiari. Alessandra Mussolini, nota per il suo legame con una delle figure ... newsmondo

"Cambia cognome", "col c...". Cosa è successo alla Mussolini: Una confessione a cuore aperto quella che è venuta fuori dall'ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera dall'ex attrice e parlamentare italiana Alessandra Mussolini. Un fiume in piena, con ... ilgiornale

Alessandra Mussolini: «Quel giorno, al Pincio, mio padre Romano chiese a mia madre Maria di sposarlo a Predappio»: Non ci sono politici nella galleria Plus Art Pulse, nel quartiere Prati, in viale Mazzini, numero 1: «E mica ci vogliamo rovinare la serata»… Leggi ... informazione