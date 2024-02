Nude luminosi | rossi potenti sulle labbra | smokey eye imperfetti | le tendenze make up e i best look trucco visti alla Milano Fashion Week AI 2024 25

Milano Fashion Week AI 2024/25, i make up più belli visti in passerella

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non solo moda. come semprepasserelle della/25 si definiscono anche i trendup della pma stagione. Che, fin dalle prime sfilate, segna il trionfo di una spiccatatà della pelle, presentando nuovissime interpretazione del. Per il pmo inverno, ilè elegante, essenziale e minimale, molto naturale ma con flash di colore d’impatto, passando per sfumature pastello. Per unche irradia luce e diverte. ...