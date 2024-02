Yulia Navalnaya | bufera social sulla moglie di Navalny | “Ecco i flirt della vedova allegra”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo la morte di Alexei, sembra ormai certo che toccherà allaprendere il suo posto. La giovane e avvenente donna viene già descritta su Wikipedia come nuovo leader dell’opposizione russa a Vladimir Putin. E allora, come era prevedibile, Mosca già pensa alle contromisure per screditarla.perché negli ultimi giorni suihanno cominciato a circolare documenti di dubbia provenienza, commenti falsi, vecchie foto e gossip senza alcun fondamento che la riguardano. Allavengono attribuiti diversied è stata soprannominata “”.Leggi anche: Parenzo e Cruciani contro l’ambasciata russa: “Diteci di”. La nuova campagna de La ...

