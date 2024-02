Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La madre di Navalny ha visto il corpo del figlio «Vogliono seppellirlo in segreto»

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | La madre di Navalny ha visto il corpo del figlio. «Vogliono...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Biden: «Putin? Figlio di p...». La replica: «Pensi a suo figlio Hunter» (corriere)

Putin testa il nuovo bombardiere nucleare Tu-160M potenziato: dagli esordi nell'Urss alla versione Blackjack: La flotta di Tu-160 già prodotti venne suddivisa fra Federazione Russa ed Ucraina, con gli esemplari assegnati a quest'ultima destinati alla demolizione sovvenzionata da parte del governo statunitense ... ilmessaggero

"Volevano abbatterli": così Mosca ha preso di mira gli aerei francesi sul Mar Nero: "Il comportamento della Russia nel 2024 non è lo stesso del 2022 e ovviamente di prima dell’aggressione in Ucraina", ha detto Lecornu. Questo vale "per tutti i nostri alleati europei". Secondo il ... ilgiornale

L'opposizione russa al Parlamento europeo, nel segno di Navalny: "Non ci arrendiamo": L'ex ministro ritiene il clima nel suo Paese ancora più repressivo dopo l'invasione dell’Ucraina, che condanna apertamente così come fanno gli altri oppositori. L'opposizione russa chiede un maggiore ... it.euronews