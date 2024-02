Ucraina-Russia | Europa non crede a vittoria di Kiev | il sondaggio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In Austria, Grecia, Ungheria, Italia e Romania l'opinione pubblica chiede ai governi di spingeread accettare un accordo A 2 anni dall'inizio dell'invasione russa dell', l'opinione pubblica europea è pessimista sulle possibilità didinella guerra, contrariamente allo scorso anno. Solo il dieci per cento degli europei intervistati il mese scorso in