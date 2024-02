Spareggio salvezza L’Alessandria mette nei guai la Pro Sesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Adesso il baratro è veramente vicino. La Properde in casa anche contro il fanalino di coda,, che spezza la lunga fila di partite senza successi e porta a casa un 2-1 esterno aSan Giovanni riducendo a due i punti di svantaggio sulla penultima. Ava in scena la sfida tra due squadre in forte crisi di risultati.non vince da tredici partite, i padroni di casa da dodici (diventeranno tredici al triplice fischio). La formazione di Paci ci prova, imbastisce qualche buona azione offensiva, ma senza impensierire troppo l’estremo difensore dei grigi, che per contro si presentano molto di rado dalle parti di Del Frate. Poco dopo la mezz’ora, però, la fase difensiva della Pro fa cilecca e i piemontesi passanondo un pallone in area ...