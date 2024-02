Sconfitta indolore per il Milan | il Rennes vince 3-2 | ma passa Pioli Jovic e Leao in gol nel ritorno

Sconfitta indolore per il Milan: il Rennes vince 3-2 ma sono ottavi di Europa League

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non è stata una passeggiata, come da pronostico. Ilsubisce tre gol ae ne fa due con, ma stacca comunque il pass per gli ottavi di finale di Europa League e domani alle 12:00 a Nyon scoprirà la sua prossima avversaria europea. Dopo la vittoria per 3-0 di San Siro, la squadra di Stefanoperde 3-2 contro gli uomini di Julien Stephan, ma è unache ha valore solo per il ranking Uefa. L’allenatore rossonero fa poco turn over. A riposare sono solo Giroud (, squalificato nei prossimi due turni di campionato, parte titolare) e Loftus-Cheek. Per il resto spazio alla squadra migliore. L’allenatore sa bene che l’impatto con la gara è fondamentale e che la cosa da evitare nel bollente Roazhon Park, catino con 30.000 posti a sedere ...