Roma-Feyenoord LIVE 1-1 | Dybala sfiora il vantaggio

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

Roma Feyenoord , match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Roma Feyenoord , match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Roma-Feyenoord, Llorente: “De Rossi è stata la scelta giusta”: Roma e Feyenoord scalpitano e sono pronte a darsi battaglia in quella che sarà, per così dire, una seconda finale. Dopo il risultato dell’andata di 1-1, i giallorossi dovranno sfruttare in tutti i ... footballnews24

FOTO - La scenografia della Curva Sud: "Per andare oltre e oltre ancora": C'è tanta emozione allo Stadio Olimpico per la sfida dei playoff di Europa League tra Roma e Feyenoord: i giallorossi stanno combattendo contro gli olandesi alla ricerca di un trionfo che li ... ilromanista.eu

Roma-Feyenoord 0-1, Gimenez si fa trovare pronto al centro dell'area e sblocca la gara: Roma-Feyenoord andrà in scena questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e Sky (ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport) e su Tv8 (in chiaro). Match ... ilmessaggero