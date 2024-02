Promozione Il Barbara travolge tutto e tutti Vittoria di rabbia e concentrazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) MONSERRA 3 FABRIANO CERRETO 2 MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero, Giobellina (16’st Perini), Carbone, Togni, Omenetti, Morsucci (16’st Calcina), Serpicelli (33’st Grilli), Ubertini, Nardone, Castignani. All. Mancini FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini (37’st Gubinelli), Cicci, Marino, Stortini (1’st Carnevali), Marinelli, Gramaccia, Zuppardo, Bezziccheri, Corazza (40’pt Tizi). All. Tiranti ARBITRO: Pigliacampo di Pesaro RETI: 5’pt Serpicelli (B), 10’pt Nardone (B), 45’ pt Morsucci (B), 10’ st Rango (F), 20’ st Bezziccheri (F) Vince anche stavolta ilMonserra. La gara è stata ripetuta per volere della giustizia sportiva, ma l’epilogo non cambia. I ragazzi di Mancini scendono in campo contanto da condurre clamorosamente per 3-0 già nel primo tempo. Sblocca dopo 5 minuti ...