Oppenheimer batte Super Mario Bros e ottiene il miglior debutto di un film su Peacock: Il film Oppenheimer è arrivato su Peacock, ottenendo il debutto migliore di un titolo a pagamento sulla piattaforma, superando anche Super Mario Bros.

Oppenheimer batte...Super Mario Il nuovo record del film di Nolan!: Oppenheimer raggiunge un altro record straordinario: nel primo weekend dopo l'uscita sulla piattaforma streaming di Peacock registra numeri da paura.

Science Says Beer Batter Tastes Better For A Reason: The search for the best ingredients to create the crispiest, tastiest batter never ends, from adding fish sauce to copying how Koreans make their corn dogs crunchier. But while using beer to make ...