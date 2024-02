One Day | la spiegazione del finale della miniserie Netflix

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LadiOne Day finisce con Emma e Dexter che si mettono insieme e felicemente avviano una società di catering, si sposano e provano ad avere un figlio. L’unica questione negativa è la delusione di Emma per non riuscire a concepire facilmente. Il giorno del loro anniversario di matrimonio, Dexter, si alza per andare a lavorare come ogni mattina, ed Emma si organizza per andare a visitare una casa. Mentre si reca all’appuntamento in bicicletta, viene investita da un’auto e purtroppo viene uccisa. Dexter è sconvolto dalla perditamoglie ed è tornato alle sue vecchie abitudini. Inizia ad essere in conflitto con le persone, e purtroppo si ubriaca mentre porta la figlia al suo compleanno. In seguito, viene mandato via dal pub e grazie all’aiuto di Sylvie, la figlia di Dexter, e del padre di Dexter, viene rimandato ...