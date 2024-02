Napoli | Calzona | 'Nel finale ho pensato di vincerla ma siamo stati disordinati'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il nuovo allenatore delFrancescoha esordito con un pareggio per 1-1 al “Maradona” contro il Barcellona, ad appena...

Napoli-Barcellona 1-1, gol di Lewandowski e Osimhen in andata ottavi Champions: Napoli e Barcellona pareggiano 1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League disputata oggi 21 febbraio 2024. Catalani avanti con Lewandowski, pareggio di Osimhen. Il ritorno si giocherà ...

