Moviola Roma Feyenoord | l’episodio chiave del match

LIVE Roma-Feyenoord 0-0 - La moviola

(Di giovedì 22 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024delladeltra, valido per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. Dirige la sfida l’arbitro Jesus Gil Manzano.4? – Lungo check del VAR sul gol di Gimenez. L’attaccante messicano devia in maniera fortuita il pallone in rete con la spalla. Il controllo dovuto a controllare un possibile tocco di braccio. 10? – Proteste dellaper un calcio di rigore: Llorente prova a calciare e dopo la conclusione c’è un ...